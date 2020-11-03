وفد الميكانيكا بالمهندسين يبحث تدريب حديثي التخرج بـ"حلوان للأسمدة"

استقبل المهندس حسن عبدالعليم، رئيس نقابة مهندسي السويس ورئيس مجلس إدارة شركة حلوان للاسمدة، وفدًا من أعضاء الشعبة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس عادل درويش لإبرام بروتوكولات لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج.

وبحسب بيان للنقابة، قال المهندس حسن عبدالعليم إنه في بداية الألفية الثالثة في مصر، كانت صناعة الأسمدة محدودة إلي أن حبا الله مصر بصناعة الغاز التي أحدثت طفرة كبيرة في هذه الصناعة، مما أدى إلى تحول الوضع في مصر، فبعد أن كانت تستورد الأسمدة اصبحت تصدرها".

وأضاف أن شركة حلوان للأسمدة تاسست عام 2004، على أن تبدأ بإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط واليوريا كمنتج نهائي، مع التزام الشركة بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها السنوي للخارج، مشيرًا إلى أن الشركة تبلغ طاقتها الإنتاجية 650 ألف طن سنويًا من اليوريا المحببة نيتروجين 46.5% و400 ألف طن سنويا من الأمونيا السائلة.

ولفت "عبد العليم"، إلى أن مواصفات سماد اليوريا الذي تنتجه الشركة نيتروجين حد أدنى 46% وبيورت كحد أقصى 1%، ورطوبة 0.5% كحد أقصى ، وحجم الحبيبات 2-4 مم 90% كحد أدنى، مضيفًا أن الغاز الطبيعي هو الخامة الأولية للتصنيع بالشركة بمعدل استهلاك يومي يقدر بنحو 1.2 مليون متر مكعب.

وشدد، على أن الشركة تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال تطبيقها لأحدث النظم الدولية لإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وتلتزم بالمواصفات الدولية للجودة، وحصلت على iso14001 عام 2004 وOshas18001 عام 2007 isoo9001 عام 2008، وشهادة protect&Sustain من الاتحاد العالمي للأسمدة IFA.

وتابع "عبد العليم"، انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية ساهمت الشركة في تطوير العديد من المدارس والمستشفيات والطرق، وتمد شركة حلوان سوق العمل بأفراد ذوى مهارات مكتسبة من خلال برامج تدريبية متخصصة عمليًا ونظريًا لطلاب الجامعات المصرية، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل، وتحرص الشركة على توفير الأسمدة للمستهلك بأعلى جودة".

من جانبه قدّم المهندس سامي ترك عضو الشعبة الميكانيكية، عرضًا تفصيليًا عن مكونات لائحة مزاولة المهنة، مشددًا على ضرورة إصدار اللائحة الجديدة متضمنة كل ما يهم السبع شعب الموجوده بالنقابة، وقواعد وآداب مزاولة مهنة الهندسة شارحًا للمهندسين الحضور الفرق بين الممارس والأخصائي والاستشاري، وكذا السجل الهندسي.

وضم وفد النقابة كلا من المهندسين محمد مجدي فريد عضو مجلس النقابة العامة، سامي فهمي مصطفي ترك، عضو الشعبة الميكانيكية عفت أديب، عضو الشعبة الميكانيكية، نورا بكري أمين مساعد الشعبة الميكانيكية.

وفي نهاية الزيارة قدمت المهندسة نورا بكري أوراق بروتوكول لدراستها يتضمن تدريب وتأهيل للمهندسين الخريجين بشركة حلوان للأسمدة.