العناني: لن نغلق الفنادق حال توقف السياحة وسنكتفي بالمصريين

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّه حال توقفت الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل تام بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فإنّ الوزارة لن تصدر قرارا بإغلاق المنشآت السياحية والفندقية المصرية وسيتم الاكتفاء فقط بحركة السياحة الداخلية.

وأضاف العناني، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة حريصة كل الحرص على عدم إصدار أي قرارات بالغلق التام للمنشآت السياحية والفندقية كالتي حدثت في 16 مارس الماضي، حرصا على مصلحة القطاع السياحي والعاملين به.

العناني: الدولة ساعدت القطاع السياحي بصورة غير مسبوقة في مواجهة كورونا

وتابع وزير السياحة والآثار، أنّ قرار الغلق سيأتي حال رأت الدولة أنّ استمرار عمل المنشآت الفندقية والسياحية قد يتسبب في إصابة المواطنين أو السائحين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنّ الدولة ساعدت القطاع السياحي بصورة غير مسبوقة لتجاوز الآثار السلبية لتداعيات أزمة كورونا، من تأجيل لسداد مستحقات الكهرباء والغاز والمياه، وأيضا الضرائب العامة والعقارية، والإعفاء من بعض الرسوم، فضلا عن إلغاء الحجز الإداري على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام الحالي، وغيرها من القرارات التي صبت في مصلحة العاملين بالقطاع السياحي.

وأوضح أنّ البنك المركزي المصري أصدر مبادرتين لإقراض المنشآت الفندقية والسياحية والشركات بفائدة قليلة، كي تتمكن تلك المنشآت من الحفاظ على العمالة المدربة وعدم تسريحها، ولتمكين المنشآت من دفع رواتب العاملين إضافة إلى تطوير وهيكلة المنشآت والفندقية.

وتابع أنّ الحكومة قررت أيضا منح التأشيرات السياحية للسياح بالمجان حتى نهاية شهر أبريل المقبل، فصلا عن استمرار برنامج دعم الطيران العارض، لافتة إلى أنّ تلك القرارات ساعدت بشدة القطاع السياحي الخاص في تحمل تداعيات أزمة كورونا.

وأكد وزير السياحة والآثار، أنّ السياحة المصرية حققت العام الماضي إيرادات بلغت نحو 4 مليارات دولار في مقابل نحو 12 مليار دولار خلال 2019، وزار مصر خلال العام الماضي نحو 3 ملايين سائح مقارنة بأكثر من 13 مليون سائح خلال العام الذي سبقه.

ولفت إلى أنّ المقصد السياحي المصري جاهز لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الفترة المقبلة، والحركة السياحية الوافدة ستبدأ في العودة لطبيعتها بشكل تدريجي بداية من شهر مايو المقبل، معربا عن آماله في أن تسهم الأمصال الخاصة بكورونا في القضاء نهائيا على الفيروس وعودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة.