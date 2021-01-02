وزير السياحة والآثار يكرم «طفل الأقصر مستضيف السائح الأردني»

وجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر لطفل الأقصر الذي يعمل على عربة «كارو»، حديث السوشيال ميديا خلال الـ24 ساعة الماضية، الذي استضاف سائحا أردنيا في منزله، وتحدث معه بالغه الانجليزية؛ إذ تعدت مشاهدات الفيديو 7 ملايين في يوم واحد فقط.

وقال الوزير، خلال لقائه بالطفل حسن حسان، ابن قرية البعيرات بالبر الغربي في الاقصر، إن حسن وأمثاله يمثلون الوجه الحقيقي للشعب المصرى الكريم المضياف، الذي يحافظ على عاداته وتقاليده، ويكرم ضيوف بلده، مشيرا إلى أن الفيديو خير دعاية للمحافظة وشعبها.

والتقت «الوطن»، بحسن حسان، وعبر عن سعادته بتكريم وزير السياحة، مشيرا إلى أنه لم يتخيل أن يحقق الفيديو كل هذا الصدى؛ إذ تهاتفت الكثير من البرامج ووسائل الإعلام المختلفة على الحديث معه.

وأضاف الطفل، أنه كان يجهل شخصية السائح الأردني قاسم، وهو يوتيوبر معروف؛ إذ أخبره أنه يدعى دانيال، كندي الجنسية، ليختبره ويرى كيف سيكون التعامل معه، وهل سيحاول استغلاله أم لا.

وتابع حسن حسان: «قاسم قابلني بالصدفة خلال عملي بالزراعات، وأخبرني برغبته بالتجول بالعربة الكارو التي تمتلكها أسرتي، فرحبت بالأمر، وبعد الجولة استضفته في منزلنا واحتسى الشاي والخبز الساخن الشمسي، وعرض علي مبلغا من المال، ورفضت وأخبرته أنه ضيفي اليوم، وتفاجأت بعدها بالفيديو ينتشر بصورة كبيرة على السوشيال ميديا».

وتمنى الطفل حسن حسان أن تعود حركة السياحة إلى الأقصر كما كانت من قبل؛ لأن أبناء مدينته يعتمدون عليها بشكل كلي؛ إذ توقفت الحركة بصورة كبيرة، خلال الفترة الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير الآثار الدكتور خالد العناني، طلب مقابة حسن لتكريمه وشكره، على هامش زيارته للأقصر، لافتتاح مشروع ترميم 29 كبشا بمعبد الكرنك، وأحد المقابر الآثرية.