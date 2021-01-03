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النقل العام تبدأ حملاتها لمتابعة ارتداء الكمامة في الأتوبيسات (صور)

كتب:

وائل فايز
11:28 ص | الأحد 03 يناير 2021
اتوبيسات النقل العام

اتوبيسات النقل العام

بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة، متابعة تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامة داخل أتوبيسات النقل العام، وتوقيع غرامة 50 جنيها على المخالفين.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنّ هناك لجانا من هيئة النقل العام والشرطة، بدأت تسيير حملات ومتابعات دورية من اليوم على المواقف والأتوبيسات وفي الطرق، لتتبع سيارات النقل العام ومدى التزام الركاب والسائقين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وأبرزها ارتداء الكمامة في وسائل النقل.

وأضاف رزق، لـ«الوطن»، أنّ الحملات مستمرة وهناك التزام كبير من جانب الركاب، ومن لا يلتزم بارتداء الكمامة سيتم تطبيق الغرامة الفورية عليه حفاظا على سلامته وصحة الآخرين.

وأكد متابعة خطوط النقل العام بالقاهرة الكبرى، وكل المواقف والجراجات، للتأكد من التزام الجميع من عاملين وفنيين وسائقين ومحصلين وركاب، بارتداء الكمامة منعا لأي ضرر، والمرور بسلام من أزمة فيروس كورونا.

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