7 اتوبيسات جديدة تدخل الخدمة بجامعة سوهاج بتكلفة 11 مليون جنيه

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، أتوبيسات الجامعة الجديدة والتي تم شرؤها من الموارد الذاتية للجامعة بتكلفة 11 مليون جنيه، موجها شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على جهدهم ومساندتهم للجامعة لشراء تلك الاتوبيسات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن هناك 7 أتوبيسات جديدة لخدمة الطلاب، و منسوبي الجامعة عبارة هن 4 أتويبيسات مكيف بطاقة استيعابية 50 راكبا، و3 أتوبيسات مكيف بطاقة 33 راكبا.

واوضح رئيس الجامعة انه جار استكمال اجراءات شراء 10 سيارات اخرى للنظافة وميكروباص ونصف نقل.

وخلال الجولة التفقدية، التي شارك فيها امين عام الجامعة المساعد، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير ادارة التخطيط، ومدير ادارة السيارات، تم تكليف الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، لعمل خطة للتشغيل والصيانة للمعدات الجديدة والقديمة بادارة السيارات، للحفاظ عليها وضمان استمرارية عملها.