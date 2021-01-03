«اتحاد التأمين»: نسعى للوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات التأمينية

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، إنَّه يسعى للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتقديم منتجات التأمين المستدام واستثمار كل وسائل ومزايا التحول الرقمي وخصوصًا في عمليات التوزيع بهدف تحقيق الشمول التأميني الذي يعد جزء من خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وفي سبيل ذلك يعقد الاتحاد الشراكات ويقوم بالتعاون مع كافة الجهات والمنظمات والشركات التي يمكن ان تخدم تحقيق هدفه سواء على المستوي المحلي او الخارجي.

ندرس توصيات ملتقى التأمين الطبي لتنفيذها

وأضاف الاتحاد المصري لشركات التأمين، في بيان، اليوم الأحد، أن الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي نظمة الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية قد كان أحد وسائل وجهود الاتحاد لتفعيل دور شركات التأمين المصري في منظومة الرعاية الصحية للدولة سواء من خلال تقديم خدماتها الإضافية للفئات الأعلى دخلا او مساعدة الدولة في الوصول الي الفئات محدودة الدخل التي لا تصل اليها هذه الخدمات، وبشكل عام تعمل اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد على دراسة التوصيات الخاصة بهذا الملتقي ووضع التصورات الخاصة بتنفيذها على ارض الواقع، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا فور الانتهاء من اعداد هذا التصور.

تقديم مجموعة من النشرات بغرض نشر الوعي بين العاملين بالشركات

وتابع: «بالطبع فإن الجانب التوعوي جزء لا يتجزأ من الية عمل الاتحاد، لذلك يحرص الاتحاد دائما على تقديم مجموعة من النشرات بغرض نشر الوعي بين العاملين بالشركات الأعضاء بالاتحاد وبين كافة الجهات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية المختلفة بالدولة».

وأشار إلى أنَّ التعليم والمعلومات حول التأمين شرط مسبق ضروري للعملاء، علاوة على ذلك يجب أن تتوافق المزايا مع احتياجات وتوقعات العملاء، وأن هناك إجماعًا في خطوط منتجات التأمين متناهي الصغر الأخرى على أن الأحداث عالية التكلفة ومنخفضة التكرار تستحق التغطية بشكل خاص، إلا أن هذا لا ينطبق بالضرورة على الصحة.

وأوصى من أجل برنامج تأمين صحي قابل للتطبيق، بإشراك حاملي وثائق التأمين والمجتمع في العملية التجارية وبالتالي تعبئة رأس مالهم الاجتماعي، مضيفاً: «كلما زادت درجة التقارب بين مصالح شركة التأمين والمؤمن عليه، كلما كان التأمين أكثر قابلية للتطبيق».