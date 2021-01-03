«سي إن إن» تدعو السياح لزيارة مصر: تطبق إجراءات احترازية جديدة

نشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، تقريراً بعنوان ما الذي يجب أن نعرفه قبل السفر الى مصر التي تعد إحدى الدولة غير المغلقة أمام العالم، مشيرة إلى أنَّ مدينة دهب في جنوب سيناء هي المنتجع المثالي على البحر الأحمر للزيارته.

وقدمت الشبكة إرشادات عامة للمسافرين بأن مصر لديها عروض جذابة، وتتخذ إجراءات لحماية السائحين والمواطنيين من وباء كورونا منها أن تحمل تحليل «بي سي آر» يثبت عدم إصابتك بوباء كورونا.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنَّ الوافدين إلى المحافظات الساحلية لجنوب سيناء، والبحر الأحمر ومرسى مطروح الذين لا يستطيعون إظهار دليل على عدم إصابتهم يمكنهم الخضوع للاختبار بتكلفة 30 دولارًا، ويجب على أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالعزل لمدة 14 يومًا في منطقة مخصصة بالفندق.

وتابعت: «الأقنعة إلزامية ويجب ارتداؤها في جميع وسائل النقل العام وفي سيارات الأجرة ، وكذلك في الأماكن العامة المغلقة. وهناك أيضًا قيود صارمة على التجمعات العامة، كما خفضت الفنادق طاقتها واتخذت تدابير نظافة جديدة للحد من انتشار الفيروس».

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنَّ مصر ممتلة بالمعالم السياحية بداية من أهرامات الجيزة والمتاحف المثيرة وثقافة المقاهي في القاهرة، إلى أرقى مواقع الغوص في العالم في البحر الأحمر.

ودعت الشبكة الأمريكية السياح إلى استكشاف الصحراء من خلال بعض أفضل مسارات المشي لمسافات طويلة بجانب منتجعات الخمس نجوم وشواطئ الخاصة التي تتهر بالمياه الزرقاء.

وأعلنت شبكة «سي إن إن»، افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره بالقاهرة في عام 2021، داعية سياح العالم الى زيارته.

واختتمت الشبكة الأمريكة تقريرها، بأن دهب هي المنتجع المثالي على البحر الأحمر، حيث المياه الزرقاء والأمواج الهادئة مع ممرات التنزه الجبلية القريبة، مشيرة إلى أنَّ الموقع الثاني هو «مصر القديمة» حيث يوجد أفضل المتاحف والفنادق القديمة.