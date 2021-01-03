أديس أبابا تستبق الاجتماع الثلاثي وتعلن بناء 78% من السد الإثيوبي

أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي مشاركته، اليوم، في المفاوضات الثلاثية حول السد الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان لمناقشة القواعد والمبادئ التوجيهية للتعبئة الأولى والتشغيل السنوي، مشيراً إلى أنَّه تمّ بناء 78% من السد.

وقال الوزير الإثيوبي في تغريدة على حسابه تويتر: «الاجتماع دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي ومكتب الاتحاد الأفريقي، ويضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه من الدول الثلاث».

وذكر الوزير الإثيوبي أنَّه من المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي هذا الاجتماع.

وأعلن الوزير الإثيوبي أنَّ التعبئة الأولى، التي جرت في الصيف الماضي، تعني ملء السد بالكامل مشيرا إلى أنه تمّ الانتهاء من بناء 78٪ من السد.

يعقد اجتماع اليوم الأحد بمشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، واللذان سيشاركان في اللقاء الذي سيتمّ استئنافه بعد انقطاع امتد لنحو شهر في أوائل نوفمبر، دون إحراز أي تقدم، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

ويشارك من الجانب السوداني وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووزير الري والمهندس ياسر عباس، الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري لمفاوضات السد الإثيوبي، والذي يترأسه بانا دورا وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وتناقش الاجتماعات المقترحات السودانية بمنح دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم للسودان ومصر وأثيوبيا، وسيتم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي بالمحادثات المقبلة في بيان قائلا إنها توفر «فرصة مهمة للتقدم نحو اتفاق على قواعد ملء سد النهضة والتوصل إلى حل للخلافات بين الدول الثلاثة حول قواعد الملء والتشغيل للسد الأثيوبي».