هالة خليل بعد إصابتها بكورونا: «اليوم العاشر ولسة الحرارة مرتفعة»

لازمت أعراض فيروس كورونا المخرجة هالة خليل، والتي تظهر عليها بوضوح، وذلك بعد إعلانها تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت «هالة» عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «اليوم العاشر ولسه الحرارة مرتفعة» .

وأعلنت المخرجة هالة خليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، حيث تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير العظم، وتسير حالياً على برتوكول علاج وزارة الصحة لكي تحارب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأصيبت هالة خليل قبل 9 أيام، حيث أعلنت ذلك بقولها: «إيجابي كورونا الحمدلله، وقوع البلا ولا انتظاره، خلوا بالكم من نفسكم».

هالة خليل تقدم مسلسل بالحجم العائلي كأخر عمل درامي لها

وقد غابت المخرجة عن أي احتفالات فنية خلال الفترة الأخيرة، وقد كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل «بالحجم العائلي»، حيث تدور الأحداث حول ‎السفير السابق (نادر التركي) وهو الفنان يحيي الفخراني، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وذلك لكي يتفرغ للقيام بما يحبه، وهو الطبخ، حيث يفتتح منتجع سياحي في مرسى علم، وهذا التغيير الطاريء على مسيرة نادر هو ما يحدث هوة بينه وبين ثريا زوجته وأبنائه اﻷربعة، ويحاول بشتى السبل أن يضيق هذه الهوة.

يعد هذا المسلسل هو العمل الرابع الذي يتعاون فيه الفنان يحيى الفخراني والفنانة ميرفت أمين منذ آخر عمل لهم معًا منذ 31 عامًا، حيث تعاونا في فيلم «الأوباش» عام 1986، وفيلم «عودة مواطن» عام 1986، وفيلم «إمرأتان و رجل» عام 1987، بينما يعد هذا المسلسل التعاون الأول على مستوى الدراما التليفزيونية بين الفنان يحيى الفخراني والفنانة ميرفت أمين.

وقد أخرجت هالة خليل فيلم «نوارة» عام 2015 والذي عُرض في كثير من المهرجانات السينمائية وفاز بالعديد من الجوائز في مصر وخارجها.