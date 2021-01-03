ضبط مصنعين لتعبئة اللحوم والحلوى دون ترخيص بالقليوبية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مصنعين لتعبئة اللحوم والحلوى الجافة دون ترخيص.

تحرر المحاضر اللازمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين يفيد بشن حملة تموينية أسفرت عن ضبط 3 طن «مصنعات لحوم وكبدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية.

وضبط 37500 قطعة «حلوى جافة» دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية ودون مستندات «مجهولة المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق داخل مصنع لتعبئة الحلوى الجافة دون ترخيص وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تمكنت في وقت سابق من ضبط 2.5 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع في قبل ترويجها في الأسواق على المواطنين وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث، إخطارا من العقيد محمد غيتة رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 2.5 طن.

وبالكشف عليها تبين أنه يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها ووجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بقال تمويني يقوم بحجب السلع التموينية عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتحفظت الأجهزة الأمنية على 1.5 طن سكر تمويني وعبوات زيت مدعم قام بإخفائها في أحد المخازن ملكه لبيعها في السوق بعد حجبها عن الصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التمونية.

وكشفات التحقيقات ضبط طن ونصف طن سكر مدعم و420 عبوة زيت طعام تمويني مخصصة ربطا على البطاقات التموينية جمعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدا للاتجار بها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.