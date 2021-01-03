إصابة طالبين بطعنات بالصدر والبطن لخلافهما اثناء كرة القدم بالدقهلية

شب خلاف بين طالبين في الدقهلية أثناء لعب كرة القدم، بقرية كفر الترعة القديم بمركز شربين، ما أدى إلى استخدمهما أسلحة بيضاء تعديا بها على بعضهما البعض، ما تسبب في إصابتهما بجروح قطعية شبه نافذة في منطقتي الصدر والبطن.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول طالب مصاب بجرح نافذ بالصدر ادعاء تعدٍ من آخرين وجري تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى المستشفى، وتبين إصابة قدري السيد محمد الغريب، 18 سنة ، طالب، ومصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم محمد عبدالله ابراهيم على الحصي، 22 سنة ، طالب بكلية الخدمة الاجتماعية ويعمل نجار موبيليا بالتعدي عليه بآلة حادة «مطواة»، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت الى قيام المتهم بطعنة وذلك لخلاف أثناء لعب كرة القدم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة شربين من ضبطه المبُلغ عنه، وتبين إصابته بجرح قطعي بالبطن من الجهة اليسرى، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب بإحداث إصابته بمطواة لذات الخلاف، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى المشاجرة «مطواة»، وتم التحفظ عليها، وحٌرر عن ذلك المحضر رقم 49 لسنة 2021 مركز شرطة شربين وجاري العرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي حادث آخر أُبلغ مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام بوصول مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى وبتر ثلاث أصابع من قدمه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى المستشفى وبالفحص تبين إصابة إسلام العيسوي أحمد محمود، 17 سنة ، ومقيم بقرية منية سندوب برش خرطوش بالقدم اليسرى أدى الى بتر ثلاث أصابع من القدم.

وبالفحص تبين ان المصاب قام بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته.

بمواجهة المصاب اعترف، في محضر الشرطة، بالعبث بالسلاح وارشد عن السلاح المستخدم و2 طلقة من ذات العيار.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 23 لسنة 2021 جنح مركز شرطة مركز المنصورة ، وجاري العرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.