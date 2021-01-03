كيف تحافظ على سيارتك من الصدأ بسبب الشبورة الكثيفة صباحا؟

هطول الشبورة الصباحية التي تصل إلى حد الضباب بكثافة على السيارات يوميا، قد يتسبب بشكل أو بآخر في تآكل وإحداث صدأ بالسيارات وتشوهها، وعليه تقدم «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، كيفية الحفاظ على السيارة من التآكل.

كيفية حماية السيارة من التآكل والصدأ

أولا: لابد من عدم ركن السيارة لأيام كثيرة في الشبورة، ولا يجب أن تتعرض للشبورة بشكل يومي.

ثانيا: حال ترك السيارة في الشوارع العامة يجب تغطيتها بواقي سيارة مخصص لذلك، ويفضل الابتعاد عن الأغطية المنسوجة من الألياف الصناعية أو الألياف البلاستيكية لأنها تمنع دخول الهواء.

ثالثا: يفضل قبل التحرك بالسيارة من أمام المنزل تجفيفها بالكامل، فلا يجوز ترك مياه الشبورة على سطح السيارة حتى يجف من تلقاء نفسه.

رابعًا: حال هطول نقاط مياه الشبورة وتحديدًا الكثيفة على «الرفارف»، لا بد من تجفيف الحواف الداخلية والخارجية فهي أول من يتأثر بمياه الأمطار وكذلك الشبورة، حيث تتجمع الاتساخات والطين في هذه الأماكن مسببة الصدأ.

موعد انتهاء الشبورة المائية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، عن موعد انكسار وانتهاء الشبورة المائية، إذ قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد استقرارا كبيرا خلال فصل الشتاء، والدليل وجود الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب، وهذا الاستقرار مستمر معنا على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف شاهين خلال مداخلة ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فصائية Ten، أنّ الفرصة مهيئة لتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة، وفقا للتحذير الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأُرسل للهيئة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لاتخاذ الاحتياطات.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مستوى الرؤية الأفقية انخفض على الطرق ووصل لأقل من 100 متر على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب، محذّرا المواطنين خلال الفترة المقبلة من تكون الشبورة من بعد الفجر حتى التاسعة صباحا، بعدها تبدأ الرؤية في التحسن تدريجيا.