متحدث باسم بايدن: سنتجاوز عراقيل ترامب وندخل البيت الأبيض

ردا على استمرار سلسلة العراقيل التي يضعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمام الديمقراطيين، لإعاقتهم عن تسلم السلطة بسهولة، أكد متحدث باسم فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سوف يدخل البيت الأبيض في العشرين من يناير، رغم أي خطوات قد يستخدمها البعض من أجل عرقلة ذلك.

ووصف مايكل جوين، المتحدث باسم حملة بايدن، الخطوات التي كان السيناتور تيد كروز، قد أعلنها بشأن عرقلة تسلم بايدن السلطة بأنها مسرحية دون دليل.

وتابع «جوين» قائلا إن هذه الحيلة لن تغير الواقع وهو أن الرئيس المنتخب، جو بايدن، سيؤدي اليمين في 20 يناير، وقد رفض النائب العام الذي عينه الرئيس ترامب وعشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات من الحزبين هذه المزاعم التي ليس لها أي أساس.

من جانبه، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن تلك الخطوات جدية، وقال إن هناك أكثر من 100 عضو في مجلس النواب وعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، على استعداد للدفاع عن نزاهة الانتخابات والاعتراض على التصديق في الكونجرس.

وكان أحد عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، قد أعلنوا أنهم سيرفضون مصادقة الكونجرس الأسبوع المقبل على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في محاولة أخيرة قد تؤخر تأكيد فوز جو بايدن من دون أن يكون لها تاثيرا كبيرا.

وقال الأعضاء في بيان، إنه على الكونجرس أن يشكل لجنة انتخابية، مع سلطة كاملة للتحقيق في تزوير انتخابي محتمل، في موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بهزيمته منذ شهرين.

وأضاف السيناتور تيد كروز، أن على هذا اللجنة أن تجري تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات، حيث كان المرشحان متقاربين، مؤكدا أنه اذا لم يحصل ذلك «فسنصوت في السادس من يناير رفضا لأصوات الناخبين في الولايات غير المحسومة».

يذكر أن بايدن فاز على ترمب بواقع 306 أصوات مقابل 232 صوتا في المجمع الانتخابي، علاوة على أن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، أقر في 15 ديسمبر بهذا الفوز وحث رفاقه الجمهوريين على عدم اعتراض النتيجة في السادس من يناير.