مايكل مورجان: ترامب وبعض مؤيديه لم يعترفوا بفوز جو بايدن بالرئاسة

أكد مايكل مورجان، الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وبعض مؤيديه، لم يعترفوا بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

وقال "مورجان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هؤلاء لديهم قناعة أن هناك تزويرا حدث في الانتخابات الأمريكية وأن ذلك منع ترامب من الاعتراف بالنتيجة بغض النظر عن شخصيته التي ترفض الخسارة.

وأوضح "مورجان"، أن ولاية تكساس قدمت تظلما للمحكمة العليا وتم قبول القضية ثم رفضها، وأن هذه القضية انضم لها 17 ولاية وانضم لها 126 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وتم رفض هذه القضية يوم السبت، وذلك قبل اجتماع المجمع الانتخابي بيومين، مما أثار حفيظة ترامب ومؤيديه.

وأكد على وجود استياء شديد من الشعب الأمريكي على ما يحدث على الساحة، وأن المواطنين اكتشفوا أن الطريقة الديموقراطية التي تبشر بها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، لم يستطيعوا تنفيذها على أرض الواقع من وجه نظر الديموقراطيين والجمهوريين، مشيرًا لوجود دعوات للعنف بين أتباع الرئيس جو بايدن من أحد المحامين.