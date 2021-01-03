رئيس التحرير

محمود مسلم

الأمير النائم حرك إصبعه.. الوليد بن خالد آل سعود يتحول لترند جوجل

قضى أكثر من 15 عاما فى غيبوبة

كتب:

سحر المكاوى
07:23 م | الأحد 03 يناير 2021
الأمير النائم

الأمير النائم

تحول الأمير الوليد بن خالد آل سعود، لترند موقع جوجل، إثر أنباء عن تحريك إصبعه، بعد نحو أكثر من 15 عاما قضاها فى الغيبوبة. 

ونشرت صحيفة «الأنباء» السعودية، على موقع «تويتر»، فيديو للأمير النائم وهو يحرك إصبعه. 

والأمير الوليد بن خالد بن طلال، قضى نحو أكثر من 15 عاما فى غيبوبة، إثر حادث تعرض له في عام 2005، بالمملكة المتحدة. 

وليست هذه المرة الأولى التى يظهر فيها الأمير النائم، ردة فعل رغم الغيبوبة، ففى أكتوبر الماضى ظهر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» للأمير ردا على التحية التى وجهتها له عمته الأميرة نورة بنت طلال.

كان الأمير النائم، تعرض لحادث مروري في العام 2005، ودخل إثره في غيبوبة حتى الوقت الحالي، ورفض والده  الاعتراف بوفاته مصرا على إبقائه على أجهزة التنفس رغم الموت الدماغى.

وفي 2019 نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو على صفحتها على موقع تويتر، أظهرالأمير النائم وهو يحرّك رأسه من اليمين إلى اليسار.

 

اقرأ المزيد:

بعد 15 عاما قضاها في غيبوبة.. الأمير النائم يحرك يده (فيديو)

بالفيديو| بعد 14 سنة في غيبوبة.. الأمير السعودي "النائم" يحرّك رأسه

السعودية: افتتاح 10 دور سينما في 2021 ضمن رؤية المملكة 2030

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى أكثر من 363 ألف حالة