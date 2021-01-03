الأمير النائم حرك إصبعه.. الوليد بن خالد آل سعود يتحول لترند جوجل

تحول الأمير الوليد بن خالد آل سعود، لترند موقع جوجل، إثر أنباء عن تحريك إصبعه، بعد نحو أكثر من 15 عاما قضاها فى الغيبوبة.

ونشرت صحيفة «الأنباء» السعودية، على موقع «تويتر»، فيديو للأمير النائم وهو يحرك إصبعه.

والأمير الوليد بن خالد بن طلال، قضى نحو أكثر من 15 عاما فى غيبوبة، إثر حادث تعرض له في عام 2005، بالمملكة المتحدة.

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في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة

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اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. pic.twitter.com/5vkqL0HlNe — أنباء السعودية (@anba_Alsaudia) January 1, 2021

وليست هذه المرة الأولى التى يظهر فيها الأمير النائم، ردة فعل رغم الغيبوبة، ففى أكتوبر الماضى ظهر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» للأمير ردا على التحية التى وجهتها له عمته الأميرة نورة بنت طلال.

كان الأمير النائم، تعرض لحادث مروري في العام 2005، ودخل إثره في غيبوبة حتى الوقت الحالي، ورفض والده الاعتراف بوفاته مصرا على إبقائه على أجهزة التنفس رغم الموت الدماغى.

مقطع حديث للأمير الوليد بن خالد بن طلال شفاه الله وعافاه ، يظهر فيه استجابه من خلال تحريك يده .. الحمدلله



#سلمان_الفرج_نصراوي #النوم_المتقطع

#البنت_لما_تكره #الهلال pic.twitter.com/ZHWiRwpl3X — ريـم العليّـان (@reem971) October 19, 2020

وفي 2019 نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو على صفحتها على موقع تويتر، أظهرالأمير النائم وهو يحرّك رأسه من اليمين إلى اليسار.