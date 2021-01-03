ارتقاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى أكثر من 363 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة «ووهان» وسط الصين، إلى 85.058.807 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1.845.300حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 60.205.951 حالة.

وتفشى كورونا المستجد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 363061 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابات بكورونا إلى 6246حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 180 حالة تعافٍ ليبلغ حصيلة حالات الشفاء من كورونا إلى 35443 حالة.

الصحة العمانية: الوفيات جراء الإصابات بالفيروس بلغت 1501

وفي سلطنة عمان، أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 129404 إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الصحة العمانية، إن عدد الوفيات جراء الإصابات بالفيروس بلغ 1501 حالة، فيما وصلت حالات التعافي من كورونا المستجد 122266 حالة.

من جانبه، أوضح وزير الصحة في السلطنة، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أنه تم تطعيم 7600 شخص حتى اليوم، بلقاح كورونا، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 213231 حالة

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، إجراء 125232 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى تسجيل 1590 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 213231 حالة.

وقالت الوزارة الإماراتية، إنه تم تسجيل 5 مصابين، لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 679 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأضافت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، أنه تم تسجيل شفاء 1609 حالات جديدة لتصبح حصيلة حالات التعافي من الفيروس 189709 حالات.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، اليوم، تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في البلاد إلى 144278 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في قطر إلى 242 حالة، واشارت الصحة القطرية، إلى إلى شفاء 128 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس 141808، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.