الإنجيلية: لن نستقبل الضيوف في عيد الميلاد وسنكتفي بحضور مندوب الرئيس

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، أن احتفالها الرسمي هذا العام بعيد الميلاد المجيد، سيقام في السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالكنيسة الإنجيلية في قصر الدوبارة بوسط القاهرة، واعتذرت الطائفة عن استقبال أي مسئولين آخرين أو ضيوف، وكذلك دون حضور شعبي، في إطار تداعيات الموجة الثانية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

الإنجيلية: احتفال العيد مقتصر على رؤساء المذاهب

وقالت الطائفة، إن الاحتفال سيترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وبمشاركة الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق ترنيم الكنيسة، فضلا عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية.

وأوضحت الطائفة الإنجيلية، أن الاحتفال الذي يقام طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، سيذاع على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية فضلا عن البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال رئيس الإنجيلية: «عام 2020 من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة».

الإنجيلية: تعليق جميع الاجتماعات والاحتفالات

وكانت الطائفة الإنجيلية قررت تعليق جميع الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، حتى منتصف يناير الجاري، والسماح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، وتفوِّض المجلسُ الإنجيليُّ العام رؤساءَ المذاهب والمجامع في تعليقِ العبادة يوم الأحد متى تطلَّب الأمرُ ذلك، وكذلك الغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى 15 يناير الجاري.