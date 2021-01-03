محافظ الشرقية: مصور فيديو الحسينية أربك الأطباء أثناء إنعاش قلب مريض

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا يوجد زيارات في مستشفيات العزل من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ولكن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو اقتحم غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية وقام بتصوير المرضى والمتوفين، وهذا قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، لأن اقتحام العناية المركزة أمر في منتهى الخطورة، موضحًا أنه وجه القطاع الأمني بالمحافظة بتشديد الإجراءات على العنايات المركزة خاصة في المستشفيات الخاصة بالعزل لعدم اقتحامها مرة أخرى، «كان فيه أطباء وممرضين بيعملوا عملية تنشيط قلب لمريض ولما الواد دخل يصور أربكهم وفقدوا التركيز خالص».

جاري التحقيق في واقعة اقتحام شخص لغرفة العناية المركزة بالحسينية

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامي عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه تم إحالة مسؤول الأمن عن مستشفى الحسينية للتحقيق كونه لا يوجد زيارة لمريض كورونا وسمح له بالدخول، «ده أمر ممنوع بس ملابسات اقتحامه هي دي اللي بنحقق فيها مع القائمين على تأمين المستشفى ولازم نحاسبه عليه»، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات بتشكيل لجان تمر بصفة دورية ويومية على جميع المستشفيات.

تعليمات بالمرور بصفة دورية يومية على كافة مستشفيات المحافظة

وأكد محافظ الشرقية، أنه بالفعل تم تشكيل لجان من نائبيه ويتم المرور على جميع المستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، وتضم اللجنة أساتذه من الجامعة وأطباء بوزارة الصحة والتأمين الصحي، فضلًا عن وجود عناصر من الأمن وبعض الجهات الرقابية للتأكد من توافر جميع أدوية البرتوكول العلاجي الخاص بالمرضى وضرورة صرفه وعدم حجبه عن أي مريض فضلًا عن انتظام الفرق الطبية داخل المستشفيات وعدم تراخي أحد في العمل.

نسعى أن لا تؤثر كورونا عن تقديم باقي الخدمات الطبية

ووجه المحافظ الشكر والتقدير على المجهود الكبير الذي تبذله الفرق الطبية خلال هذه الفترة الحرجة، «إحنا عندنا 25 مستشفى يتم تقسيم بعض المباني أو الاقسام للعزل بجانب مستشفى الحميات والصدر دول كلهم عزل، كل مستشفى ممكن تستقبل الحالات الطارئة وصرف الادوية ليهم زي الغسيل الكلوي والعمليات الطارئة والقلب المفتوح يتم تقديم الخدمة الطبية ولا تتأثر بإجرءات كورونا».