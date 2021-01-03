حبس قاتل زوجته ببولاق على ذمة التحقيقات.. والنيابة تتهمه بالقتل العمد

أمرت النيابة العامة، منذ قليل، بحبس المدرس قاتل زوجته في بولاق الدكرور صباح اليوم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له اتهامات القتل العمد وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون تصريح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، حيث يقف الزوج القاتل بكل أريحية بجوار جثته، ممسكًا بسكين في يده ومشعلا «سيجارة» في يده الأخرى، مبررًا للمارة الذين تجمعوا حوله سبب فعلته، بينما كانت المجني عليها تنزف بغزارة.

وقال الزوج في فيديو حصلت عليه «الوطن» إن زوجته تخونه مع آخر وذكر اسمه فى الفيديو، وأنه اكتشف ذلك، كما يرصد فيديو آخر طالعته «الوطن» الزوج القاتل وهو يطارد زوجته المجني عليها قبل أن تسقط أرضًا، وينهال عليها طعنًا بسكين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم، وبحوزته السكين المستخدمة فى الواقعة، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وأصدرت القرار المتقدم ضد الزوج.