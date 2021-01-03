طبيب نفسي: قاتل زوجته ببولاق «مغلول» أو يعاني من اضطراب تشككي

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع الزوج المتهم بقتل زوجته، طعنا، في الشارع بـ بولاق الدكرور، صباح اليوم، لشكه فى سلوكها، على حد قوله، وكذا معايرتها له بعدم العمل نتيجة وصوله إلى البلاد قادما من إحدى الدول العربية، بسبب وقف أعماله تأثرا بجائحة كورونا.

الجانب النفسي فى الواقعة، يشرحه الاستاذ الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، والذي قال إن التشخيص النفسي للزوج المتهم يتوقف على معرفة هل لديه تاريخ مرضي من عدمه.

وأضاف فرويز في تصريحات لـ«الوطن»، أن من يقوم بهكذا جريمة، إما مغلول من شخص، أو يعاني مما يسمى الاضطراب التشككي.

وشرح استشاري الطب النفسي الاحتمالين بقوله: «أما الأولى فهو أن يكون مغلولا من شخص عشان وارتكب الجريمة لإفراغ غضبه منه ثم يهدأ.. أما الاحتمال الثاني أن يكون يعاني من الاضطراب التشككي، وهو نوع من الضلالات الثابتة حيث تسيطر أفكار على الشخص بأن «خر يخونه أو يأذيه، ودائما ما يكون الاضطراب التشككي تجاه شخص واحد فقط».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، حيث يقف الزوج القاتل بكل أريحية بجوار جثته، ممسكا بسكين فى يده ومشعلا سيجارة في يده الأخرى، مبررا للمارة الذين تجمعوا حوله، سبب فعلته، بينما كانت المجني عليها تنزف بغزارة من جسمها.

وقال الزوج في فيديو حصلت عليه «الوطن» إن زوجته تخونه مع آخر وذكر اسمه فى الفيديو، وأنه اكتشف ذلك، كما يرصد فيديو آخر طالعته «الوطن» الزوج القاتل وهو يطارد زوجته المجني عليها قبل أن تسقط أرضا، وينهال عليها طعنا بسكين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم، وبحوزته السكين المستخدمة فى الواقعة، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتشريح جثة المجني عليها، ولا تزال تحقق مع المتهم.