مستشار وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 500 فدان الفترة المقبلة

قال الدكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة تنفذ مشروعا ضمن المبادرات الرئاسية المتنوعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التوسع الأفقي في قطاع الزراعة بشكل عام، لاستخدام الأراضي بالشكل الأمثل، وتتم من خلال التنسيق بين خبراء من وزارة الزراعة ومركز بحوث الأراضي وهيئة التعميرومكرز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المختلفة من أجل دراسة الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك أراضي الساحل الشمالي الغربي التي ستشمل زراعة 500 ألف فدان، وتعمل الوزارة على دراسة 680 ألف فدان، من أجل استخدام نصف مليون فدان للزراعة في الفترة المقبلة.

مستشار وزير الزراعة: 4 فرق تدرس الأراضي وتحلل تربتها

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الأحد، أن هناك 4 فرق تدرس الأراضي حاليا من خلال استكشافها كمرحلة أولى، ثم إجراء دراسات لأرض التربة وبعدها يتم أخذ عينة من الأرض ودراستها وتحليلها، ثم يتم وضع النتيجة النهائية في يد الجهات المسئولة، مشيرا إلى أن الدراسات تدخل أسبوعها الثاني في الوقت الحالي.

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تطبيق نفس الأمر من قبل في مناطق شمال ووسط سيناء بنفس الطريقة، وتم تقديم تقرير إلى الجهات المسئولة تقرير حول إمكانية الزراعة في الأرض وتكلفتها والجهات هي صاحب الرأي الأخير في التنفيذ.

توجيهات رئيسية باستصلاح الأراضي

واجتمع سابقا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة شركة شرق العوينات من أجل استصلاح الأراضي الزراعية في مصر بشكل أفضل.