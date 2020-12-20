«استصلاح الأراضي»: الزراعة «على مصاطب» تزيد الإنتاج وترشد المياه

أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم تطبيق تجربة الزراعة على مصاطب بنظام الري الحديث، في محافظتي الفيوم والدقهلية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية، وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح، من 25- 40% من الكمية الموصى بها.

ولفت إلى توفير مياه الري، بحوالي 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة أحكام الري، وانخفاض كمية المياه المستخدمة في الري، ما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة إنتاج القمح.

وأضاف عبدالعال، أن الزراعة على مصاطب، تؤدي إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الري في حالة هبوب الرياح، ويزداد حجم السنابل، وكذلك وزن الحبوب، ما ينعكس على الإنتاج الكلي، وذلك نظرا لانخفاض كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة على مصاطب يزداد التفريع.

جاء ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة لترشيد مياه الري، وتقليل تكاليف الزراعة، وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.