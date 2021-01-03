مقتل قس وإصابة شخصين بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

كشف حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، إن شخصا قتل وأصيب آخران، اليوم الأحد، في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس، لافتًا إلى احتجاز مشتبه به.

وقال أبوت في بيان، إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة، معبرًا عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل، ونقلت شبكة «إن بي سي» عن حاكم الولاية قوله إن الشخص الذي قُتل هو قس، فيما أصيب شخصان على الأقل.

ووقع إطلاق النار صباح اليوم في كنيسة ستارفيل الميثودية في ستارفيل، على بعد حوالي 100 ميل شرق دالاس، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأوضح لاري سميث، قائد شرطة مقاطعة سميث، إن المشتبه به المحتجز، كان يفر من الشرطة بعد حادث ليلة السبت وتسلل إلى الكنيسة للاختباء.

وأضاف، وُجد قس في الكنيسة الرجل مختبئا في حمام حوالي الساعة 9:21 صباحا عندما دخل هو وزوجته وعدد من الأشخاص الآخرين إلى الكنيسة صباح الأحد، وفر المشتبه به لكنه عاد إلى الكنيسة وسط مطاردة من قبل السلطات في الصباح الباكر.

واستطرد: «بدأ في القدوم نحو الباب الأمامي، ثم استدار واندفع نحو القس وتمكن من نزع سلاح القس، على ما يبدو في هذا الوقت لقد استخدم سلاح القس الناري، هو الذي استخدمه مات القس في هذا الوقت».

وتابع قائد الشرطة أن شخصا آخر كان يعالج من إصابته بطلق ناري وأن حالته غير معروفة، فيما كان شخص ما يعالج أيضًا فيما يتعلق بسقوطه أثناء الحادث، مشيرا إلى أنه تم العثور على المشتبه به بعد أن سرق سيارة القس للفرار من مكان الحادث وتم القبض عليه في مقاطعة هاريسون، مصابًا بعيار ناري.