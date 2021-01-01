تقنين أوضاع 1638 كنيسة ومبنى خلال عامين

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، تفاصيل تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها فى آخر عامين، في إطار التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ تم حصر الكنائس وملحقاتها غير المرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها.

وبلغ عدد الكنائس التى تقدمت بطلبات تقنين 5404 مبنى غير مرخص، وتم معاينة 2700 كنيسة من خلال اللجان الفنية بالمحافظات، وتمت الموافقة على توفيق أوضاع 1638 كنيسة ومبنى، بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ورد حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك دولة.

متابعة كل 3 أشهر لمشروعات الاسكان

فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، أوضحت وزارة التنمية المحلية فى تقرير صادر عن عن نشاطها خلال عامين، أنه تم تشكيل لجنة من وزارت التنمية المحلية والإسكان وهيئة الرقابة الإدارية وجهات أخرى، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، إذ تم المرور كل 3 أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية، للتأكد من انتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقا للرسومات التى تم تسليم وتسكين المواطنين بتلك المشروعات على أساسها.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة زارت 9 مشروعات، وهى: الأسمرات 1 و2 بالقاهرة، ومنطقة بهتيم «أرض ورشة البلاط» بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، ومشروعات العبور بحى الأربعين بالسويس، ومشروع عشش شارع السودان بالدقى فى الجيزة، ومشروعات الأم الجديدة، اللبانة بحى الضواحى ومشروع النورس الجديدة بحى الجنوب ببورسعيد، ومشروع منطقة الكوكاكولا بالحى الثالث بمحافظة الإسماعيلية، ومشروع منشأة فؤاد فى كفر الشيخ، ومشروع الترعة الضمرانية بمحافظة قنا، ومشروع الداخلة بالوادى الجديد، ومشروعى بشائر الخير 1و2 وطلمبات المكس بالإسكندرية.

85 ألف وصلة صرف للأسر الاولى بالرعاية

ذكر التقرير، أنه تم تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى إطار ترسيخ العدالة الاجتماعية لمواطنى القرى وتقديم الدعم للفئات الاولى بالرعاية، وتم صرف 305 مليون جنيه للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، لتنفيذ وصلات الصرف المنزلية، إذ تم تنفيذ 85 ألف وصلة فى 106 قرية استفاد منها حوالى 500 ألف مواطن.