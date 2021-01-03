الفيوم في أول أيام تطبيق الغرامات: غلق 9 سناتر و12 مقهى و185 محضرا

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، شنت حملة مكبرة على المحال والأسواق ومواقف السيارات، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين والمحال المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد والشهير بكورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامة.

وشدد «الأنصاري» على استمرار تلك الحملات حتى يلتزم الجميع بتطبيق كافة أشكال الإجراءات الاحترازية، خصوصًا المقاهي والمطاعم التي تم التشديد عليها بضرورة اتباع نسبة الـ50% للتجمعات بداخلها، موجهًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تتخذ المحافظة الإجراءات القانونبة ضده.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّه تم فرض غرامات على 185 مواطن بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وجرى غلق 9 سناتر دروس خصوصية و12 مقهى بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمها منع التكدسات وارتداء الكمامات.

وأشار التوني، في حديثه لـ«الوطن» أنّه لم يتم ضبط أي مخالفة في مدينة الفيوم التي شهدت التزامًا كبيرًا من قبل المواطنين، بالإضافة إلى مركز يوسف الصديق كذلك، بينما تم توقيع 70 غرامة عدم ارتداء كمامة وغلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بمركز سنورس.

وأضاف أنّ الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بمركز طامية أسفرت عن غلق 10 مقاهٍ وثلاثة سناتر دروس خصوصية، دون توقيع غرامات لعدم ارتداء كمامة بسبب التزام المواطنين بارتدائها.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ مركز إطسا شهد توقيع 60 غرامة عدم ارتداء كمامة، ولم يتم غلق أي محال أو سناتر لالتزامها بالإجراءات الاحترازية، فيما يخص منع التجمعات، مُشيرًا إلى أنّه جرى توقيع 55 غرامة عدم ارتداء كمامة في مركز أبشواي.