يوم عمل شاق ينتهي بإصابة 5 عمال في انقلاب تروسيكل بالفيوم

بعد أن أنهوا يوم عمل شاق في مزارع المانجو والبرتقال بقرية "فيديمين"، التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، استقل 5 عمال الدراجة البخارية "تروسيكل"، ليبدأوا رحلة العودة إلى بيوتهم وأسرهم، ولكن سرعان ما تحولت ضحكاتهم إلى صراخ واستغاثات، بعد انقلاب المركبة التي يستقلونها، أثناء محاولة سائقه تفادي الاصطدام مع سيارة مسرعة، ما تسبب في إصابتهم بجروح وكدمات متنوعة.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث انقلاب "تروسيكل"، يحمل مجموعة من العمال، أثناء سيره على الطريق السياحي، أمام مفارق "عين السليين"، بنطاق دائرة المركز، منا أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتبينّ من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ المصابين هم "أحمد هاني رجب"، 17 سنة، ووالده "هاني رجب حسين"، 46 سنة، وعمه "عماد رجب حسين"، 35 سنة، و"محمد شعبان قرني"، 25 سنة، و"رمضان شعبان محمد"، 45 سنة.

وكشفت التحريات الأولية أنّ "التروسيكل" كان يحمل عدداً من عمال اليومية ممن يعملون في مزارع المانجو والبرتقال بقرية "فيديمين"، حيث اعتادوا استخدام هذه الوسيلة لتوصيلهم من منازلهم إلى مكان عملهم صباحاً، والعودة إلى بيوتهم مساءً، وخلال عودتهم من عملهم اليوم، وبسبب السرعة الزائدة، فوجئ سائق التروسيكل بسيارة مسرعة قادمة باتجاهه مباشرةً، وحاول تفادي الاصطدام بالسيارة، فانحرف على جانب الطريق، ما تسبب في فقدان سيطرته على المركبة، التي انقلبت بركابها على الطريق.

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وقام المسعفون بعمل الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، ثم تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.