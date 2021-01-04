«فيها حاجة حلوة».. سباق الإنسانية بالغربية لمواجهة كورونا (صور)

"فيها حاجة حلوة.. كلنا إيد واحدة.. ضد حرب الكورونا» شعار حرص على إعلاء رايته العشرات من رجال الأعمال والبرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ للوقوف يدا واحدة لمواجهة شيوع ظاهرة ارتفاع حالات مصابي فيروس كورونا من خلال تجهيز أسرَّة العناية المركزة ونقص حاد في المستلزمات الطبية والعنايات المتوسطة وإسطوانات الأكسجين على مستوى مستشفيات قرى ومراكز طنطا والمحلة سمنود وبسيون وقطور والسنطة وزفتى وكفر الزيات.

ففي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أطلق عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مبادرة الاتحاد والوقوف خلف مسؤولي مجالس الإدارات لمستشفيات الصدر والحميات والمحلة العام وعدد من المستشفيات الخاصة لمواجهة أخطار جائحة كورونا لتأمين أرواح وحياة كافة المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والمحاسبة أماني النادري وكيل تضامن الغربية، لرعاية الأسر والحالات الاكثر احتياجا من المتضررين من أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 .

كما أفادت مصادر داخل مديرية التضامن الاجتماعي بأن الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز 15 شحنة مدعومة بأكثر من 10 آلاف ماسكات وكمامات طبية و20 طنا من المطهرات الطبية والمستلزمات، فضلا عن الدفع بنحو ما يقترب بـ100 أسطوانة الأكسجين للوقاية من أخطار الوباء العالمي.

من ناحيه أخرى أعلن الكاتب الصحفي أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب أنه تم إطلاق مبادرة «صندوق مكافحة كورونا» بقرار مجلس إدارة مؤسسة الشهيد للتنمية الإنسانية تنفيذا لتوصيات الدائرة المستديرة التي عقدت الأسبوع الماضي.

كما أوضح أن تبرعات تتم بموجب إيصال رسمي من الشؤون الاجتماعية، وسيتم تشكيل مجلس إدارة توافقي، تُبلغ به الشؤون الاجتماعية، ليمارس عمله بشكل مستقل والهدف من الصندوق، توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات لمواجهة الجائحة موضحا أن والحلم وصول التبرعات لـ 10 ملايين جنيه، لشراء مولد أكسجين، يكفي مدينة المحلة بالكامل خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد شريف العربي أحد رجال الأعمال،تفعيل مبادرة «أهالينا لهم حق علينا» من أجل تحقيق المستهدف و«تجهيز 80 سرير عناية مركزة»، مشيرا إلى «الأزمة والموضوع حقيقيا بقا صعب والمرض بينتشر كل يوم بشكل أسرع من اللي قبله وفي الموجة الأولى من مواجهة فيروس كورونا كان التعقيم والمطهرات والكمامات شيء أساسي للحد من انتشار الفيروس بس مع الموجة التانية الفيروس انتشر بصورة كبيرة وسريعة».

كما استشهد «العربي» بقوله «نقص كبير جدا في أماكن العزل (غرف العناية المركزة) بالمستشفيات الحكومية المجانية ومصاريف العلاج بالمستشفيات الخاصة كبيرة جدا والحمد لله تواصلت مع نائب مدير مستشفى الحميات، وكشف أنه يوجد غرف تصلح للعزل بس مطلوب فيها ترميمات بسيطة ويتم تجهزيها بعدد 80 سرير عناية بالأجهزة والمستلزمات والأدوات علشان تكون جاهزة لاستقبال المرضى إن شاء الله من الغد هيتم بداية الأعمال وتجهيز الغرف لعدد 80 سرير وتزويدها بالأجهزة المطلوبة والمستلزمات وأجهزة الأشعة وأجهزة التنفس وفي وقت قصير جدا هيكونوا جاهزين لاستقبال المرضى ولذا أدعو اصدقائي وأصحابي ورجال الأعمال أهالينا وبلدنا محتاجين وقفتكم معاهم في مواجهة المرض الملعون ده وربنا يحفظ بلدنا وشعبها».

في ذات السياق، أعلن المهندس محمود عبدالسميع الشامي عضو مجلس النواب، بالتنسيق من رجال الأعمال وأهل الخير شاركوا في التبرع لإنشاء ما يقرب من 30 من أسرّة العناية المركزة والمتوسطة والدعم بنحو 100 أسطوانة أكسجين لدعم أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات الصدر والحميات والمبرة والعامة بنطاق المدينة العمالية كمشاركة إنسانية لدعم الأهل وأسر عائلات المحلة خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح المحاسب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب، أنه تم التنسيق الكامل مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، سعيا في إنشاء صرح طبي متكامل في إحدى المساحات غير المستغلة بنطاق مستشفى الصدر لإنشاء مبنى متكامل مدعوم بنحو 100 سرير عناية مركزة على الأكثر من خلال التنسيق الكامل مع النائبين حامد جلال جهجه وإبراهيم الديب بموجب التنسيق ودعم مبادرات الخير من رجال الأعمال لإنشاء صندوق متكامل على مستوى 6 مستشفيات الرئيسية بالمدينة العمالية خلال المرحلة المقبلة.

في ذات السياق، أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أن اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق في واقعة وفاة حالتين بمستشفى زفتى العام، مشيرا إلى أن تانك الأكسجين ممتلئ بنسبة 95% ولا يوجد أي تسريب بالشبكات، وبعد مراجعة غرفة الأسطوانات تبين وجود عدد 28 أسطوانة ممتلئة تستخدم بديلاً في حالة حدوث انخفاض الأكسجين في التانك الرئيسي.

وأشار وكيل «الصحة» إلى أن محافظ الغربية وجَّه بإجراء تحقيق فوري في الواقعة وإيفاده بنتيجة التحقيق خلال 48 ساعة بحد أقصى، علماً بأن الموضوع رهن التحقيق بالنيابة العامة لاستجلاء كل الحقائق.

كما أهاب وكيل «الصحة» بالغربية بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة وعدم إثارة البلبلة والرأي العام وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير على الجيش الأبيض الذي يقوم بدوره على أكمل وجه لمواجهة تلك الجائحة العالمية منذ بدايتها.

كما ناشد «حميده» بأهمية تضافر كافة الجهود لمصلحة المواطنين من خلال الدعم والمساندة المستمرة من كافة الجهات الرسمية وجهات المجتمع المدني ورجال الأعمال وجميع المواطنين لتخطي الأزمة الراهنة.