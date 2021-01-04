ارتفاع أسعار خام برنت لأكثر من 2.53٪

أدت أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على النفط، ما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب وكذلك انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب الإغلاق الذي قامت به العديد من الدول كإجراء احترازي حتى لا يتفشى الفيروس بشكل أكبر.

وشهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية مقارنة بالأشهر التسعة الماضية، إذ تجاوزت أسعار النفط خام برنت العالمي 53 دولارًا بعدة سنتات، وهو أعلى سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وارتفعت أسعار النفط خام برنت العالمي بشكل كبير، حيث تقدر نسبة الارتفاع 2.53٪ خلال بدء تعاملات الأسبوع الحالي.

وسجل سعر برميل النفط اليوم خلال بدء التعاملات سعر 53.11 دولار للبرميل.

وقد عاودت أسعار النفط في الارتفاع مرة أخرى بالرغم من الإغلاقات التي اتخذتها العديد من الدول إثر تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وحددت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2020-2021 سعر برميل النفط عند 61 دولارًا تقريبًا، بعد أن كان 76 دولارًا خلال الموازنة العامة خلال العام المالي 2019-2020.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزير المالية أعلن فى وقت سابق عن إضافة عقود التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط، واصفًا ذلك بـ«التوجه المحمود» من قبَل الحكومة والذي تم انتهاجه منذ 3 سنوات.

واضاف أنه خلال وضع الموازنة المالية لكل عام يتم وضع إجراءات التحوط لتأمين الموازنة الخاصة بالدولة ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول العالمية، لأن الأسعار مؤثر قوي في موازنة الدولة، ومن ثم فإن عدم أخذ مخاطرة ومضاعفة العقود يعني أننا نضع كميات محددة من البترول التي يتم استهلاكها سنوياً فى كل عام، حيث تتم زيادة الكميات التى يتم عمل التحوط عليها، وهذا يأتى من خلال الخبرة.