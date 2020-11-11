خام برنت يرتفع لأكثر من 44 دولارا محققا أعلى مستوى له منذ سبتمبر

شهدت أسعار النفط خام برنت العالمي، ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل 44.70 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع 2.50%، ليسجل أعلى سعر له منذ سبتمبر الماضي.

وانخفضت أسعار النفط خلال الجمعة الماضية، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي إلى 37.14 دولار للبرميل، لكن الأسعار عادت أمس الأول للارتفاع لتسجل 38.48 دولار للبرميل، بعد أن تزامنت هذه الانخفاضات مع أيام الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن لا تؤثر بأي شكل على الأسعار.

وأضاف "القليوبي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة طبقًا للمخزون الإستراتيجي لكثير من الدول الأوروبية، والتي يعتمد الاستهلاك فيها بشكل كبير على الطقس، موضحًا أن الطقس البارد حاليًا في أوروبا يزيد من الطلب على الوقود والنفط، وستحتاج هذه الدول إلى تخزين النفط مرة أخرى لاستهلاكه خلال فصل الشتاء.

ولفت إلى أن التخمة الحالية من النفط في السوق العالمي تصل إلى 9.5 مليون برميل، سيتم تقليصها الفترة المقبلة نظرًا لزيادة الطلب بسبب قدوم فصل الشتاء.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل سعر النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلى 47 دولارًا للبرميل، لافتًا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار من قبل منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج فإن ذلك سيقلل من التخمة في المعروض، كما أن زيادة الطلب ستؤدي لرفع الأسعار وانتعاش السوق مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في تقرير لها، إن معدل إنتاج النفط عالميا انخفض خلال شهري مايو ويونيو.

وأضافت "أوابك" أن معدل الإنتاج انخفض بنسبة 0.9% من شهر مايو حتي يونيو من العام الجاري، مشيرة إلى أن إنتاج النفط في أوروبا انخفض بنسبة 0.8% من شهر مايو حتي يونيو.