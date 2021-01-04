أهالي السويس يطاردون عاطلا شرع في خطف طفل

ضبط أهالي السويس، عاطل أثناء محاولته خطف طفل 6 أعوام، وسلم الأهالي المتهم لقسم الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الأربعين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ علي المتهم لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بقيام مواطنين بضبط عاطل حاول خطف طفل.

وقال شاهد عيان بمحضر الشرطة، إن المتهم قام بإيقاف طفل صغير وحاول تخديره حتى لاحظه أحد المارة وأبلغ والده الذي طارد المتهم بمساعدة الأهالي ليفر هاربًا إلى موقف السخنة بمنطقة الصباح السكنية، فحاصره السائقون بالموقف ولقنوه علقة ساخنة حتى وصلت قوات الشرطة.

من جانب أخر، قرت النيابة العامة بالسويس، التحفظ علي 800 زجاجة خمور مهربة، بينها خمور مستوردة وأخرى مصنعة محليًا.

كان الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم شرطة السويس، تلقى معلومات بنشاط بعض الأشخاص في بيع الخمور، أكدتها التحريات وأفادت بأن القائمين على المخزن يستغلون أكشاكا صغيرة كمنافذ للبيع، وقام رئيس مباحث القسم وضباط المباحث المعاونين بمراقبة مكان بيع الخمور، وأماكن التخزين بالكورنيش.