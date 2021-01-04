المنشآت السياحية: خسائر المطاعم ليلة رأس السنة بلغت 50 مليون جنيه

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ خسائر المطاعم والكافيهات ليلة رأس السنة بلغت نحو 50 مليون جنيه، بعد إغلاق معظم المنشآت تماما لعدم وجود زبائن، وذلك بعد قرارات إلغاء الحفلات والفعاليات السياحية والثقافية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف وهبة، لـ«الوطن»، أنّ ليلة رأس السنة من أكثر أيام العام إشغالا لدى المطاعم والكافيهات، لكن الموجة الثانية من كورونا وارتفاع عدد المصابين فضلا عن التخوف من التجمعات، تسبب في عزوف الزبائن عن التوجه للعشاء خارج المنزل، إضافة إلى أنّ مواعيد غلق المطاعم المحددة بالواحدة صباحا خلال تلك الليلة، ومنع الشريحة التي كانت تٌفضل السهر بالمطاعم من التواجد بها مفضلة البقاء في المنزل.

عودة تقديم الفقرات الفنية بالمطاعم

وأشار وهبة إلى أنّه جرى السماح حاليا للمطاعم التي لديها ترخيص فقرة فنية بتقديمها، بعد حظرها ليلة رأس السنة، موضحا أنّ الغرفة وافقت على القرارات التي اتخذتها الدولة بالنسبة لعمل المطاعم ليلة رأس السنة، وتلك القرارات كان الهدف الرئيسي منها حماية المواطنين والعاملين بالمنشآت السياحية ومنع انتشار فيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية كافية

وعن إمكانية مضاعفة الإجراءات الاحترازية بالمطاعم خلال الفترة المقبلة بعد زيادة الاصابات بكورونا، أكد وهبة أنّه لا داع لزيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة حاليا، خاصة أنّها كافية بدليل عدم اصابة أي من العاملين بالمنشآت السياحية بالفيروس، أو إصابة أي من الزبائن بكورونا أثناء وجوده بأي منشأة سياحية او فندقية، موضحا أنّ الغرفة تعمم على المطاعم بشكل دوري بضرروة الاستمرار في تطبيق الإجراءات، وهناك عقوبات كبيرة يتم توقيعها على المخالفين.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّ الفترة المقبلة تتطلب من المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لعبور الجائحة، موضحا أنّ مطاعم الإمارات والسعودية عادت للعمل بالشكل المعتاد، والبعض منها يقدم الشيشة حاليا للزبائن بشكل رسمي.