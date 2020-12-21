«المنشآت السياحية»: المطاعم أكثر الأماكن آمانا في مواجهة كورونا

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن أغلب المطاعم تطبق نسبة الـ50%، ويجب التفرقة بين المطاعم السياحية والأخرى، وهناك تفتيش دوري على المطاعم السياحية، وتتعرض لمخالفات إذا لم تلتزم، وقد تصل العقوبات إلى غلق المنشأة السياحية، أما المطاعم الأخرى، فهي تابعة للمحليات، وتفتش عليها محليات المحافظات.

التأكيد على الإجراءات الاحترازية

وتابع «المصري» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين: «نتأكد من الإجراءات الاحترازية، ويطبق التباعد بين كل شخص وآخر لمسافة متر، وبين كل طاولة وأخرى مترين، موضحا أن وضع مسافة بين الناس مثل رجل وزوجته (مش لوجيك)، والمطاعم من أكثر الأماكن أمنا، لأن الناس يكونوا ثابتين ولا يتحركون كثيرا».

نظام احتفالات رأس السنة

وعن احتفالات رأس السنة، قال: نحن نوازن بين الصحة والجانب الاقتصادي، وسيتم عمل احتفالات ولكن مع الالتزام بالوقت المحدد وهو للساعة الواحدة مساءً، مع عزف أغاني وموسيقى، مشددا على أن المطاعم، مشيرا إلى أن هناك التزام بعدم السهر والتجمعات، والخطورة تكمن في الحفلات التي تستوعب أكثر من ألف أو ألفين شخص، وهذه ممنوعة منعا تاما، مشددا على أن الحالة الاقتصادية مهمة والحالة الصحية مهمة أيضا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في غالبية دول العالم خلال العام الحالي، وأصيب به نحو 77 مليون شخص حول العالم، وأكثر من مليون و700 ألف حالة وفاة، أما في مصر فقد وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

وأعلنت بريطانيا منذ أيام اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع العديد من دول العالم إلى تعليق الرحلات الجوية معها.