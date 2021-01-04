«الإسكان» توافق على تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة مشروعات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّ ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الجزار، إنَّه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بمساحة 124540 م2، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وبنك، وأنشطة (تجارية، وإدارية، وسكنية)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان، بنشاط حوش زراعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 175059 م2، لإقامة أنشطة (سكنية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية).

ولفت إلى أنَّه في مدينة بدر، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2598 م2، لإقامة نشاط تجاري – إداري، وفي مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 15080 م2، لإقامة مصنع، ومركز خدمة وصيانة سيارات، ونشاط تجاري، وفي مدينة الشروق، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 945 م2، لإقامة حضانة، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 8278 م2، لإقامة مدرسة، ونشاط تجاري – إداري – سكني.

وأضاف وزير الإسكان، أنَّه في مدينة سوهاج الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فداناً، لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفي مدينة دمياط الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 46912 م2، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2636 م2، لإقامة مركز طبي، ونشاط تجاري – إداري.

ونوه وزير الإسكان، إلى أنَّه في مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 12360 م2، لإقامة نشاط ترفيهي، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 47170 م2، لإقامة مصنعين، ومخبز، ونشاط إداري، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 4984 م2، لإقامة نشاط تجاري – سكني، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 24612 م2، لإقامة مصنع.