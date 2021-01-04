اليوم.. السيسي يفتتح أول معرض لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

يُقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي، وسيشهد إطلاق مبادرة «تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي» وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، إضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك اجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

كما يطرح المعرض أيضاً أحدث ما تمّ التوصل اليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كل الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وطبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تمّ تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.