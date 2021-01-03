انطلاق معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة غدا

تنطلق غداً الاثنين، فعاليات المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 - 6 يناير الجاري.

عقد ورش عمل يومية للمواطنين والمتخصصين لاستعراض فوائد استخدام الطاقة النظيفة في المركبات

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ المعرض يتضمن عقد 11 ورشة عمل للجمهور والمختصين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي توفر كافة المعلومات حول مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وخطوات اتمام التحويل، مشيرةً إلى أنَّ ورش العمل تناقش ايضاً فوائد استخدام الغاز الطبيعي للسيارات وكيفية الاستفادة من مبادرة تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة الى جانب القاء الضوء على آليات التمويل المتاحة في اطار المبادرة.

ولفتت إلى أن ورش العمل تضم عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية المحلية والدولية والخبراء والمسئولين ورجال الصناعة وممثلي البنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات الغاز الطبيعي.

جامع: المعرض يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز صادرات مصر من السيارات وعقود تمويل لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

وأوضحت جامع، أن المعرض سيشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التمويل في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً للاسواق الخارجية.

جدير بالذكر أنَّه سيتمّ خلال افتتاح المعرض إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلاً عن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.