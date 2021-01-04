إعداد مخططات لتطوير 57 ميدانا بـ15 محافظة أبرزها «التحرير»

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والآثار، انتهى من مشروع «تجميل ميادين مصر» بهدف إعادة الوجه الحضاري لها.

وأشار رئيس الجهاز إلى إعداد الرؤية المقترحه لـ57 ميدانًا موزعة على 15 محافظة، في مقدمتها ميداني التحرير وطلعت حرب، وكذلك الرسومات المعمارية التي توضح الفكرة بواسطة مهندسي الجهاز وخبراء من أساتذة الجامعات المتخصصين في التصميم والتخطيط العمراني والطرق والمرور.

وبحسب «أبو سعدة»، يضم المخطط ميادين خوسية بالجيزة، والبريد بطنطا، ومحطة مصر بالإسكندرية، إضافة إلى ميدان العتبة الذي يجري العمل فية لإعادتة لرونقه كما كان عليه وقت تصميمه ليعود جزءً من القاهرة التاريخية.

وقال «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشروع جزء من الإجراءات التي تُتخذ لاستعادة المشهد الحضاري للبنية المعمارية في المحافظات، وكذلك التصدي للتشوهات المعمارية التي أصابتها، ومواكبة لهذه الخطوات الجريئة كان لزامًا على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن يقوم بدوره للمشاركة في حماية الطرز المعمارية ذات القيمة وصونها، وتطوير المشهد العمراني بما يليق بحاضر مصر وماضيها، وهو ما تم بالفعل من خلال مشروعات عدة تم تبنيها من منطلق الحرص على تأسيس مشاركة مجتمعية فاعلة في الحفاظ على إرث مصر العريق.

وأشار إلى أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري نجح في إنجاز العديد من المشروعات لحفظ الهوية خلال مدة وجيزة، انطلاقًا من عدة أسس وضعتها الدولة بأجهزتها نصب أعينها، أهمها النهوض بالعمران والإنسان في آن واحد، لذا استمرت مبادرات «ذاكرة المدينة»، وتحت مظلتها استمر مشروع «عاش هنا» الذي يوثق للرموز المصرية المهمة والأماكن التي عاشوا بها، كما تم تتويج مشروع «حكاية شارع» بوضع لافتاته في عدد من الشوارع المهمة وإطلاق موقع إلكتروني خاص به يزود المهتمين بالمعلومات الخاصة بالشخصيات المطلق أسماؤها على أهم شوارع مصر.

وذكر «أبو سعدة»، أن الجهاز أسهم في تطوير عدد من الميادين العامة، ومن أهمها ميدان التحرير، الذي يشهد تضافرًا للجهود من أجل تحويله إلى ميدان يدمج بين العراقة والحداثة، إلى جانب إصدار باكورة الكتب المرجعية المهمة للمناطق ذات القيمة حيث تم إصدار كتاب عن جزيرة الزمالك يوثق تنوعها المعماري المتميز.

وأشار إلى استمرار مسابقة الجهاز في مجالي الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والتي تسهم في رصد جماليات تراث مصر المعماري النادر، إضافة إلى المشاركة في وضع الرؤية الخاصة بتطوير القاهرة التاريخية.