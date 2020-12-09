شلبي: مخالفات المحال أكبر مشكلة واجهتنا في تطوير ميدان التحرير

قالت الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على التراث والمباني التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن نقل المومياوات حدث قومي ضخم جدًا تستعد له كل أجهزة الدولة.

وأشارت إلى أن تطوير ميدان التحرير يعد مثالا واضحا على تكاتف كل وزارات وهيئات الدولة في العمل بمثل هذه المشروعات، إذ شاركت فيه وزارات الثقافة والسياحة والآثار، والإسكان، بالإضافة إلى محافظة القاهرة وشركة الصوت والضوء وجهاز التنسيق الحضاري.

وأضافت شلبي، خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن تطوير ميدان التحرير وخطة تطوير ميادين وسط البلد مهدت الطريق حتى متحف الحضارة الذي سيشهد نقل المومياوات إليها.

وتابعت: "نعيد النظر في بعض الرتوش الخاصة بعملية نقل المومياوات ونجهز الإضاءة الخاصة بالاحتفال وشكل المسار وسيكون الحدث مفاجأة كبيرة".

وأكملت: "بالنسبة لتطوير ميدان التحرير، فإن أكبر مشكلة واجهتنا هي أصحاب المحال بسبب وجود بعض المخالفات والبروز، إذ كانوا يحصلون على تصريح بهذه البروز لكن هذا الأمر لم يعد مسموحا به، وكانوا يحرصون على إظهار لافتاتهم بالإضافة إلى تغيير لون محالهم حتى يكونوا مميزين ويستطيعوا جذب الزبائن، لكننا شددنا على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعة وبخاصة أنهم يعملون في منطقة أثرية".

وزادت أننا "بدأنا في عملية التطوير مع أشهر سلسلة للأكل وتحدثنا معهم بشأن هذال الأمر، وكانت شركة طعام عالمية، لكنها أصرت على اللون الأحمر المميز لها، لكننا واجهناهم بصور من محال تابعة لسلسلتهم في وسط باريس وروما إذ أظهرت أن السلسلة تحتفظ بعلامتها التجارية لكنها تغير لونها في أي مكان بالعالم عندما تفتح في منطقة تراثية، واقتنعت إدارة الشركة بتغيير اللون وعندما بدأت في تغيير اللون حذت المحال الأخرى حذوها".