تفاصيل اغتصاب طالبة الطب بشقة الهرم: اعتدى عليا 3 مرات واداني 200 جنيه

داخل مكتب وكيل النائب العام وقفت طالبة كلية الطب التي تعرضت لواقعة اغتصاب داخل إحدى شقق منطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، لتواجه موظف في الثلاثينيات من عمره، الذي تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا بالإكراه، وبدأ كلا الطريفين يدلي بأقواله، التي كشفت تفاصيل الواقعة.

مواجهة بين طالبة الطب والمتهم

مواجهة مباشرة أجراها محقق النيابة العامة، بين طالبة الطب، والشاب الثلاثيني المتهم باغتصابها، إذ قالت الفتاة إن المتهم واقعها كرها 3 مرات خلال 4 ساعات، تحت تهديد السلاح فى حضور أطفاله، ولم ينكر الشاب ما جاء على لسان الضحية، معترفا بارتكاب واقعة الاغتصاب، راويا تفاصيل الاعتداء الجنسى عليها.

أبويا عايز يجوزني غصب عني

أسباب حضور «الضحية» إلى شقة المتهم، كان السؤال الأساسي الذي وجه إليها أمام جهات المختصة القضائية والأمنية، وردت طالبة الطب: «أنا سبت بيت أبويا من عدة شهور، كان عايز يجوزنى غصب عني، ولقيت إعلان عن شخص طالب جليسة لأطفاله بمرتب شهرى 3 آلاف جنيه، قلت فرصة أصرف على نفسى، اتصلت بيه واتقابلنا واتفقت معاه على الشغل، ورحت أشتغلت، وبعدين الأطفال ناموا، وهنا كانت البداية».

راودها عن نفسها ورفضت فاغتصبها

تحكي الفتاة العشرينية، أن المتهم راودها عن نفسها، وعندما رفضت أخرج سلاح نارى «طبنجة»، وهددها بإطلاق النيران عليها، إذا لم تنصاع لطلبه، وأثناء محاولتها الاستغاثة بالجيران، استيقظ الأطفال وقام باغتصابها عدة مرات أمامهم تحت تهديد السلاح، وعقب ذلك أعطاها مبلغ 200 جنيه، وتركها تغادر الشقة.

المتهم يعترف والنيابة تقرر حبسه 15 يوما

عقب الانتهاء من مناقشة الضحية، أكد المتهم ما جاء على لسان المجنى عليها، وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت عرض الضحية على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها.

بداية الواقعة

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن تفاصيل كشف الواقعة، بدأت مع توجه الفتاة إلى قسم الشرطة والإبلاغ، عن تفاصيل الواقعة، وتم إجراء التحريات والتحقيقات، وألقى القبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى أصدرت قراراها السابق.