بشاير 2021: تطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا، اليوم، بحضور اللواء فخر العربي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية «حياة كريمة» وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية لبحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبة وتابع

وأوضح المحافظ أن التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال إستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة

وتوجه المحافظ بالشكر للقيادة السياسية على جهودها المبذولة، مؤكدا أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع الاطراف المعنية لمتابعة وتنسيق اعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الاولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الاعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع المسئولين أهم الأولويات والخدمات التي يحتاج إليها مواطني قرى مدينة شبين القناطر للبدء في إنشاء خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ اوضع مشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن كأولوية لتُخدم على القرى مشيرا أنه سيتم تنسيق حورات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها علي أجندة الأولوية

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين

حضر الإجتماع إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية