«صناعة الحبوب»: تراجع أسعار الفول والعدس بسبب وفرة المعروض

شهدت أسعار الفول البلدي والمستورد والعدس، تراجعًا كبيرًا بالأسواق في بداية العام الجديد 2021 بنسبة تراوحت بين 10 و15%، مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بمزيد من التراجع بسبب زيادة الإنتاج العالمي ووفرة المعروض محليًا.

وسجلت أسعار الفول البلدي والمستورد تراجعًا بنسبة 15% رغم استئناف تصديره إلى الخارج ليباع بـ7 جنيهات مقابل 14جنيهًا، فيما تراجع العدس من 13 جنيهًا ليصل إلى 12جنيهًا، واستقر الأرز عند معدلاته في الأسواق ليباع باسعار تتراوح من 6 لـ7جنيهات، والحمص عند معدلاته ليباع من 16 لـ18 جنيهًا.

وذكر رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ وفرة المعروض وتراجع الطلب ساهم فى تراجع الأسعار.

وأكد رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من البقوليات، ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي لسنة مقبلة كاملة، فضلًا عن تراجع الأسعار محليًا.

وتوقع «شحاتة» استمرار عدم زيادة أسعار البقوليات خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة وفرة المعروض وتراجع سعره عالميًا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن هناك التزامًا كبيرًا من الموردين بتوريد أرز البطاقات التموينية لوزارة التموين مع بداية العام الجديد بنحو 31 ألف طن شهريًا.

وأوضح «شحاتة» أن هناك توقعات بزيادة مبيعات الفول بسبب عودة أعمال البناء، حيث يجذب الفول عددًا كبيرًا من العمالة اليومية، إذ تعد الوجبة الرئيسية لهذه الفئات بجانب الطعمية.

وتابع بأنّ المخزون الاستراتيجى لمحصول الأرز يكفي حتى نهاية 2021، وهناك مليون طن فائض منه، أما الفول البلدي هذا العام فكانت إنتاجيته أفضل من الأعوام الماضية.

وأكد رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ معدل الاستهلاك المثبت في الدولة من إحصائيات، يفيد بأنّ استهلاك المصريين من الحبوب نحو 60 ألف طن شهريًا.