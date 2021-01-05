مجلس الوحدة الاقتصادية يعلن تأسيس جهاز عربي للتسويق

أعلن السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية، تأسيس الجهاز العربي للتسويق برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، والأمين العام للجهاز يسري المغازي، وسط حضور كوكبة من رجال المال والأعمال والاقتصاد، ومسئولين حكوميين.

وأشار الربيع خلال حفل التدشين اليوم، إلى أن هناك أهمية ملحة لإقامة جهاز عربي للتسويق، ولا بد أن تكون لدينا خريطة للتحرك والنفاذ بالمنتجات العربية للعالم كله.

وأضاف الربيع أن تسويق المنتج يحقق عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة أرباحا خيالية بالمليارات نتيجة للتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكد السفير الربيع أن غرف التجارة العربية في أوربا وأمريكا مازالت لم تتعاون من خلال برنامج إلكتروني مع الغرف في منطقتنا العربية ونحن مازلنا لدينا مشكلة في تجارة الخدمات ولا بد من تسويقها من خلال التجارة الإلكترونية بشكل جيد.

وقال إن الأمة العربية لديها موروث تاريخي في الصناعة وتستحق أن تكون في الصفوف الأولى ونحن لدينا مفكرين عرب موجودين في العالم كله.

وـضاف أن إنشاء الجهاز العربي للتسويق هو البداية الأولى في خطوات تحقيق أهداف التسويق من خلال الاتحاد العربي للتسويق.

وقال رشاد: إننا نسعى لتحقيق تعاون وتكامل بين الشعوب العربية من خلال الجهاز العربي للتسويق لتبني تطوير التجارة العربية البينية ونحن بحاجة للتضافر.

وأكد رئيس الجهاز: أننا نقدم اليوم شراكة واقعية وفعلية لكل العرب من خلال تسويق التجارة العربية للعالم كله.