موعد مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ساوثهامبتون نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم 4 يناير الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لنسخة موسم 2020-2021.

القنوات الناقلة لمباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول

وتقام مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول على ملعب «سانت ماري» معقل فريق القديسين، ويبث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2، ويتولى التعليق عليها حسن العيدروس.

موعد مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول

وتنطلق مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة متساويًا مع نظيره مانشستر يونايتد بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 6 وخسارة لقاء واحد فقط، إذ أحرز لاعبوه 37 هدفًا وتلقت شباكهم 20 هدفًا، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات، وخسر 4 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات أخرى وسجّل لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكهم 19 هدفًا.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي يلعب بطريقة 4-3-3، اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر، أندي روبرتسون، فابينهو، نيكو ويليامز، ألكسندر أرنولد، جورجينيو فاينالدوم، جوردان هندرسون، كيرتس جونز، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لساوثهامبتون ضد ليفربول

أما على الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يدخل رالف هازنهوتل، الذي يعتمد على طريقة 4-4-2، بتشكيل مكون من أليكس مكارثي، ريان بيرتنارد، جاك ستيفنيز، يان بيدنارك، ووكر بيترس، موسى دجينبو، أوريل روميو، وورد بروس، تيو والكوت، تشي أدامز، داني إنجز.