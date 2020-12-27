موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره وست بروميتش، مساء اليوم 27 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لنسخة موسم 2020-2021.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست بروميتش

وتقام مباراة ليفربول ضد وست بروميتش على ملعب «آنفيلد» معقل الريدز، ويبث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2، ويتولى التعليق عليها خليل البلوشي.

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش

وتنطلق مباراة ليفربول ضد وست بروميتش في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل وست بروميتش المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 14 جولة على انطلاق البطولة الإنجليزية المحلية لموسم 2020 - 2021.

وخلال اللقاء، يسعى المدير الفني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، أن يستغل صحوة فريقه في الحفاظ على اللقب الذي توّج به خلال الموسم الماضي، وذلك بعد فوزه على فريق كريستال بالاس بنتيجة ساحقة في الجولة الماضية بـ7 أهداف نظيفة.

فيما يدخل نظيره وست بروميتش الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لقاء الليلة باحثًا عن الخروج من منطقة الخطر، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط، جمعها من 14 مباراة فاز منها بمباراة وحيدة، إذ يخشى الفريق بقيادة المدرب سام ألارديس من الهبوط مجددًا لدوري الدرجة الثانية.

وكان فريق ليفربول وصل إلى النقطة 31 من 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4، بينما خسر مباراة واحدة، فيما تلقى وست بروميتش 9 هزائم و4 تعادلات وحقق الفوز في مباراة وحيدة.