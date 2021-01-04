اجتماع بين مجاهد والبدري في اتحاد الكرة

يعقد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اجتماعاً في الوقت الحالي مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لمناقشة الخطة المسىتقبلية واحتياجات المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتولى أحمد مجاهد رئاسة اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، عقب وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ولم يجتمع مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لظروف تواجد الأخير، خارج البلاد.

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