أروى جودة لـ«الوطن»: مبطلتش ضحك على كوميكسات «انت مجنون ده هاني»

قالت الفنانة أروى جودة أنها سعيدة بالتفاعل الكبير الذى حدث مؤخرا حول مشهد من مسلسلها التلفزيوني «هذا المساء»، بعد أن أصبح لسان حال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أوضحت أروي لـ«الوطن» إنها لم تتوقف عن الضحك كل ما شاهدت تلك الفيديوهات والكوميكسات التى تناولت المشهد قائلة «كل الفيديوهات المصنوعة جميلة وقمت بتداولها أنا ايضا عبر صفحتي الشخصية بموقع الفسبوك وصفحتى الرسمية بموقع انستجرام».

مسلسل "هذا المساء" من بطولة إياد نصار، أروى جودة، سمر مرسي، أحمد داوود، محمد فراج، حنان مطاوع، وإخراج تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل أيضًا بالتعاون مع ورشة عمل للكتابة.

ويتناول المسلسل علاقة الرجل والمرأة في كل أوجهها وحالاتها، وتتطور فيه الأحداث، فمن أخطاء وهفوات بسيطة تتصاعد الأحداث إلى صراعات ومصائر مهددة لشخصيات مركّبة لديها عوالمها السرية، ما يجعل الأحداث تتعقد بشكل تصاعدي كبير ومتسارع، ولتبدأ شخصيات الحكاية البحث عن الحقيقة والغفران.

كما قامت اللجنة الفنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فى عام 2017 باختيار المسلسل كواحد من أفضل الأعمال الدرامية ضمن 4 أعمال اختارها المجلس للتكريم، وآخر له جائزة متميزة، وشمل التكريم سارة إبراهيم عن الإنتاج ومخرج العمل تامر محسن والفنان أحمد داود، والفنانة حنان مطاوع والفنانة أروى جودة.

وكانت الفنانة أروى جودة، قالت إن الشخصية التي جسدتها في المسلسل أنضج من كل الأدوار الماضية بالنسبة لها، وأنها كانت شخصية جديدة ونقلة كبيرة في حياتها الفنية.

وأضافت "جودة"، في لقائها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "سي بي سي" الذي أذيع عام 2017، أنها انُتقدت من فتيات كثيرة، أثناء ذهاب الفنان إياد نصار، إلى الفنانة حنان مطاوع التي جسدت دور شخصية"عبلة".