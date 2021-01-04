استبعاد ياسمين صبري من أجمل «100 وجه في العالم» وانضمام ليث أبو جودة

للسنة العاشرة على التوالي تقام مسابقة أجمل مئة وجه للشخصيات العامة و التي تشرف عليها لجنة "tc candler" العالمية، و تقوم هذه المسابقة بترشيح المئات من المشاهير من جميع أنحاء العالم و من ثم يقوم الجمهور بالتصويت لمدة 6 أشهر .

وللمرة الرابعة على التوالي يدخل المغني ليث أبو جودة هذه القائمة، كما تشاركه عن فئة الفتيات مواطنته لينا قيشاوي، في حين يدخل الفنان مينا مسعود للمرة الاولى

مينا و ليث و لينا فقط من إستطاع دخول هذه القائمة من الفنانين العرب بالرغم من ترشيح أسامي عدة من الوطن العربي مثل: "ياسمين صبري، ظافر العابدين، حنان الخضر، هنا الزاهد، هايدي موسى، محمد عساف"، على الرغم من مشاركتهم فى الدورات السابقة.

وكان المطرب الفلسطيني ليث أبو جودة، نجم الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي، قد حل مؤخرا ضيفا على برنامج "فول 92" على إذاعة "إنيرجي".

وتحدث ليث خلال لقاءه مع المذيع باسم كميل عن آخر أعماله، خاصة أغنية "لالا" التي حصلت على ربع مليون مشاهدة على يوتيوب بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون استماع على "أنغامي".

وقال "ليث": "سبب نجاح الأغنية إن التيمة الموسيقية كانت في ذهني من قبل الكلمات، وهي تتسم بالطابع الشامي أو الصعيدي، وسجلنا الأغنية قبل الكلام لأنني يهمني اللحن أولا"، وكشف عن أن مثله الأعلى في الغناء هو الفنان كاظم الساهر.

وصرح ليث إنه منذ بداياته اعتاد على أن يبدأ العمل في أي أغنية باللحن قبل الكلام وتابع: "معرفش ده غلط ولا صح لكن هذا طبعي، وهذا ما حدث مع أغنية "لالا" لكن الفرق في الأغنية هو إني كنت محدد موضوع الكلمات وهو الغيرة".

يذكر أن مينا يستعد للمجئ لمصر من أجل تصوير أولى أفلامه السينمائية المصرية الجديدة.