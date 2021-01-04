السيسي: أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في منظومة تحويل السيارات للغاز

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال السيسي، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما نفذته الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده الجناح الحكومي الذي ضمّ وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، إضافة للبنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد الرئيس أجنحة كبرى للشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، والحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.