الموسيقيين تحرر محضر ضد مطربة لإقامتها حفل رغم قرار مجلس الوزراء

قام على الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية و مفتش الرقابة على المصنفات بتحرير محضر ١٦ جنح الشيخ زايد بمعاونة المفتش ممدوح عبدالله لمطربة مغمورة ومدير فيلا على طريق اسكندرية الصحراوي كانت تقيم الحفلات بدون ترخيص وذلك لمخالفته قرار مجلس الوزراء بالغاء جميع الحفلات داخل جمهورية مصر العربية بسبب جائحة كرونا.

ومن جانبة قال الشريعي لـ"لوطن" بأنه علم بوجود فيلا داخل الريف الأوروبي بمنطقة الزهراء "فيلا الأميرة" والتي تقيم حفلات يوميا بدون ترخيص وبتعليمات من المايسترو حمادة أبو إليزيد وكيل أول نقابة الموسقيين بعمل محضر للمكان و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد المستشار القانوني لنقاية الموسقيين رامي عادل ان النقابة مستمرة فى الدفاع عن ‏حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد أى ‏شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها ‏داخل العمل النقابى‎.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد اصدر قرار بعدم إقامة فعاليات "ثقافية – سياحية" أو احتفالات خلال فترة رأس السنة، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، ويأتي هذا القرار بناء على تعليمات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

والتى على اثرها تم إلغاء عدد كبير من الحفلات الغنائية التى كان من المقرر ان تقام فى رأس السنة فى الفنادق منها حفل كبير فى الأهرامات للفنانة السورية اصالة نصري، بالاضافة لثلاثة حفلات للفنان اللبناني وائل جسار مثلهم للفنان رامي صبري بالاضافة لحفلات اخرى كان من المقرر ان يحيها كلا من نيكول سابا وتامر عاشور وتامر حسني ومحمد فؤاد وحفل مشترك كان سيجمع مصطفى قمر وهشام عباس.