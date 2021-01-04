خطوة بخطوة: كيفية تحويل سيارتك القديمة لأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي يدعم تحويل السيارات بكافة أنواعها (التاكسي، والميكروباص، والخاصة) التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما، وتحويلها للعمل بالغاز، لتكون صديقة للبيئة.

ويوفر البنك المركزي إمكانية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، لتكون صديقة للبيئة، كما يمول تكلفة السيارة.

ويرصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، خطوات وإجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بأقل تكلفة ممكنة.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- يتوجه العميل أو صاحب السيارة إلى مقر شركة «غازتك»، ويتم تقديم طلب موجه لوزارة البترول.

- يتم تحديد نظام التحويل وسعة الأسطوانة، ويتم هذا من خلال شركة «غازتك».

- بعد استيفاء البيانات يتم توقيع عقد بين العميل والشركة وتقديم المستندات المطلوبة.

- يقوم العميل بتسليم السيارة الخاصة به لتحويلها للعمل بالغاز.

- يتم إخبار العميل بتكلفة تحويل السيارة، وتتراوح ما بين 4500 جنيه، إلى 9 آلاف جنيه، بحسب سعة السيارة.

- يقوم البنك المركزي بمبادرة لدعم تحويل السيارة للغاز بتكلفة أقل من العادي.

- تتيح المبادرة إمكانية تقسيط قيمة تحويل الغاز على 12 شهر.

المستندات المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز:

ويتطلب لتحويل السيارة للعمل بالغاز، أن يحضر العميل عدة أوراق رسمية وهي كالآتي:

- صورة الرقم القومي لصاحب السيارة.

- رخصة السيارة تكون سارية.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، كشف خلال افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أوتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأوتوبيسات السريعة BRT).

واستعرض وزير النقل مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة بأوتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمة، وتقليل الزحام.