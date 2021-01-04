بعد وفاة مصاب كورونا في المنزل .. 12 متطوعا يطلقون مبادرة "بنك الأكسجين"

جائحة كورونا التي تجتاح دول العالم كلها ومن بينهم مصر، تحتاج إلى تضافر كبير وليست حكراً على المنظومات الصحية التابعة للدولة لإنقاذ أرواح المصابين، هذا ما يؤمن به 12 متطوعاً في مدينة نجع حمادي، ودفعهم لإطلاق مبادرة "بنك الأوكسجين" لتوفيرها لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزل والتي تطلبها الحالات الحرجة، وخاصة بعد وفاة حالة إثر نقص الاوكسجين.

أسامة مغربي، مسئول الاتصال في المبادرة، إن المبادرة اطلقت منذ يومين تحت أسم "بنك الأوكسجين" في مدينة نجع حمادي، بعد وفاة حالة لمريض مصاب بكورونا كان عزل منزلي إثر نقص الأوكسجين، حاولنا إسعاف ولكنه فارق الحياة.

وتابع ومنذ وفاة هذا المريض في العزل المنزلي إثر نقص الأوكسجين تجمعنا نحو 12 متطوع، واطلقنا المبادرة، وتواصلوا معانا أهل الخير، من تطوع بـ ٢ أسطوانة أوكسجين كبيره ووضعهم عندي وطلب مني وضعهم للحالات الصعبة لمرضى كورونا كما تبرع أخر بواحدة، فيما تواصل أحد التجار وطلب مني آتي له لآخذ 10 اسطوانات، إضافة إلى 6 اسطوانات بحوزتنا ليصبح الاجمالي 19 اسطوانة اوكسجين كبيرة وصغير لمساعدة مرضى كورونا في العزل المنزلي، كما تلقينا تبرعات مادية أكبرها 5آلاف جنيه من صاحي ثلاجة للمواد الغذائية في نجع حمادي.

وأضاف أن هناك 4 مسعفين من ضمن المتطوعين في المبادرة يقومن بتوصيل الاسطوانات إلى الحالات المصابة والتي تحتاج إلى أوكسجين لنقصه في الجسم، إضافة إلى تركيبها وتعقيمها للمريض، كاشفا أنه يوجد 6 اسطوانات لدى 6 مرضى في نجع حمادي، موضحاً انه حالة استهلكت 3 اسطوانات كبيرة حتى اللحظة، جميعها مجانا.

وقال بسام عبدالحميد، أحد المشاركين في مبادرة "بنك الأوكسجين"، إن هدف المبادرة مساعدة المنظومة الصحية في نجع حمادي للحالات المعزولة منزلياً من مصابي كورونا، مطالب من يتعامل مع الاسطوانات بضرورة تعقيمها بالكلور والمطهرات حتى لا تكون سببا في نقل العدوى.

ويوضح أيمن أبوجبل، مورد اسطوانات أكسجين، وأحد المشاركين في المبادرة، إنه يتم التواصل مع جميع الحالات التي تحتاج الى اسطوانات، والتي يتم توزيعها بشكل مجاني للاسطوانات ذات السعة الصغيرة، وبسعر التكلفة للأسطوانات الكبيرة والتي تصل الى 60 – 70 جنيهًا.

وتابع أنه يتم العمل على تعقيم الاسطوانات قبل استلامها من أسرة المريض، لمنع انتشار العدوى، بالاضافة الى تعقيمها داخل المصنع قبل وبعد التعبئة، لضمان عدم انتقال المرض أثناء عملية النقل.